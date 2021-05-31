ОЭСР заявляет о неравномерности восстановления мировой экономики

Мировая экономика восстанавливается после пандемии коронавируса, однако это происходит неравномерно. Об этом говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития.
"С некоторым облегчением отмечаем, что экономические перспективы улучшаются, но это происходит очень неравномерно. На фоне возобновившихся вспышек вируса, менее частых, но распространенных по всему миру, рост глобальной экономики продолжает восстанавливаться",— говорится в докладе.
ОЭСР ожидается, что "в этом году мировой объем производства вырастет почти на 6%, что является впечатляющим всплеском после сокращения на 31,2% в 2020 году".
Хоть большая часть мира и вернется к докризисному уровню ВВП, этого недостаточно, сказано в докладе. "Мировая экономика по-прежнему отстает от допандемийного роста, и во многих странах ОЭСР уровень жизни к концу 2022 года не вернется к уровню, ожидаемому до пандемии",— отметили в организации.