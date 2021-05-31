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Производители стали из Южной Кореи подняли цены на автомобильную сталь

31.05.21 14:32 , Steelland
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Южнокорейские производители стали впервые за четыре года подняли цены на автомобильную сталь. В среднем цены были увеличены на 50 000 вон (примерно 45 долларов США) на тонне.

Этот шаг призван отразить рост стоимости железной руды, одного из основных видов сырья, используемого при производстве стали.

Цена на железную руду 28 мая подскочила до 190,51 доллара США за тонну, резко увеличившись с 97,09 доллара на тот же день в прошлом году, согласно данным Korea Resources Corp.

О повышении цен сообщили в POSCO и Hyundai Steel Co.

Аналитики считают, что производители стали могут переложить более высокие цены на сырье на корпоративных клиентов за счет повышения цен, что в свою очередь, как ожидается, улучшит чистую прибыль производителей стали.

За три месяца, закончившихся 31 марта, Hyundai Steel показала чистую прибыль в размере 219,9 млрд вон по сравнению с убытком в 115,4 млрд вон годом ранее.

POSCO сообщила, что ее чистая прибыль в первом квартале выросла на 162% до 1,13 триллиона вон благодаря устойчивому спросу на фоне восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19.

Hyundai Steel заявила, что планирует провести переговоры с тремя крупными судостроителями - Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. и Samsung Heavy Industries Co. - в ближайшие недели по поводу роста цен на толстые стальные листы.

МинПром

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