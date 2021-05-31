Кабмин назначил нового директора порта Южный Кабинет министров утвердил назначение на должность директора государственного предприятия "Морской торговый порт "Южный" Александра Олийныка, сообщает Министерство инфраструктуры



Отмечается, что Олийнык уже исполнял обязанности порта "Южный" с ноября 2019 года по август 2020 года. Ранее он длительное время занимал должность директора ГП "Мариупольский морской торговый порт".



На посту начальника порта "Южный" Олийнык сменит Сергея Ковшара, который был уволен 28 мая указом министра инфраструктуры Александра Кубракова. Он занимал должность и.о. директора порта "Южный" с августа 2020 года.



ГП "Морской торговый порт "Южный" работает в акватории морпорта "Пивденный" и специализируется на перевалке навалочных, генеральных и тарно-штучных грузов, перевозимых морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. Оперирует пятью глубоководными причалами, два из которых обрабатывают суда Capesize, загружая их до полной грузовместимости.



В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности.



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