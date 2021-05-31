Рада планирует разблокировать подписание закона о земельных аукционах Верховная Рада планирует на текущей пленарной неделе рассмотреть проекты постановлений, которые блокируют возможность для спикера парламента подписать закон о земельных аукционах и передать его на подпись президенту, сказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.



"На этой неделе мы разблокируем закон о земельных аукционах, который является третьим и важным в завершении земельной реформы, и с 1 июля люди смогут пользоваться полностью этой реформой", - отметил Корниенко.



Как сообщалось, 18 мая Верховная Рада приняла в целом законопроект №2195 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи на электронных аукционах земельных участков, находящихся в государственной и коммунальной собственности, или прав на них.



После этого члены фракции "Батькивщина" зарегистрировали в парламенте семь проектов постановлений об отмене данного решения. Согласно регламенту ВР, без их рассмотрения спикер не может подписать документ и передать его на подпись президенту.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



