Минюст отказал в регистрации приказа о списании б/у вагонов Министерство юстиции Украины вернуло приказ Министерства инфраструктуры "Об утверждении порядка установления запрета эксплуатации грузовых вагонов на железнодорожном транспорте", отказав ему в государственной регистрации. Теперь приказ должен быть отменен.



Как пишет ЦТС, об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на имеющуюся копию соответствующего письма Министерства юстиции.



"Отмечаем, что согласно абзацам шестнадцатого, семнадцатого пункта 13 положения о государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств, других органов исполнительной власти, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 28 декабря 1992 года № 731, нормативно-правовой акт, в государственной регистрации которого отказано, подлежит отмене субъектом нормотворчества в 5-дневный срок со дня получения письма Министерства юстиции Украины об отказе в его государственной регистрации", - сказано в сообщении.



Это уже третья версия проекта, которую подготовили в МИУ: две предыдущие были раскритикованы бизнесом как такие, которые создают дискриминационные условия и приведут к дефициту подвижного состава в стране.



Напомним, ранее Федерация работодателей транспорта Украины призвала МИУ доработать проект приказа "Об утверждении Порядка установления запрета эксплуатации грузовых вагонов на железнодорожном транспорте". В ФРТУ предлагали предусмотреть, чтобы продление срока службы грузовых вагонов в рамках предельных сроков службы вагонов было возможно исключительно после капитального ремонта, проводимого вагоностроительным или вагоноремонтным предприятием, и сроком до 5 лет.



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