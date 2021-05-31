В связи с ростом производства пришло время инвестировать в Украину – Нацбанк По данным Госстата промышленное производство в Украине в апреле возросло и по сравнению с предыдущим месяцем и, особенно, по сравнению с апрелем прошлого года. Об этом пишет в своей статье на сайте Экономические новости академик НАН Украины Богдан Данилишин.



"На фоне адаптации к деятельности в условиях COVID-19 и благоприятной конъюнктуры на внешних рынках промышленное производство восстанавливается. Индекс промышленной продукции (ИПП, сезонно скорректированный) в апреле 2021 вырос к предыдущему месяцу на 2,7%. В годовом измерении, скорректированное на эффект календарных дней, промышленное производство в стране в апреле увеличилось на 12,5% по сравнению с апрелем 2020 года", - в частности, резюмирует данные Госстата Б.Данилишин.



По словам академика, характерным является рост ИПП в апреле по большинству видов промышленной деятельности и в разрезе основных промышленных групп. "Так, рост отраслей добывающей промышленности в апреле составил 1,8% к предыдущему месяцу и 6,6% к соответствующему месяцу прошлого года; отраслей перерабатывающей промышленности - соответственно 3,0% и 17,7%, говорит он. - В январе-апреле 2021 по сравнению с январем-апрелем 2020 г. ИПП вырос на 1,5%, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров - снизился на 0,5%, в перерабатывающей - вырос на 2,7%, в поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - вырос на 4,2%".



Б.Данилишин отмечает, что поддержку отечественному промышленному производству обеспечивают высокие цены на мировом рынке. "В частности, годовые темпы роста мировых цен на железную руду и сталь составляют 16-33%, стимулируя ускорение промышленной инфляции в Украине - цены в промышленности в апреле выросли на 27,8% к апрелю 2020 года, в том числе цены на промышленную продукцию для внутреннего рынка - на 21,8%, для потребления за пределами Украины - на 52,6%", - пишет он.



Такая конъюнктура на мировом рынке и адаптация к деятельности в условиях COVID способствовали улучшению финансовых результатов крупных и средних предприятий, производителей промышленной продукции. Их финрезультат за январь-март 2021 составил 166,0 млрд гривен прибыли по сравнению с убытком на уровне 4,9 млрд гривен в январе-марте 2020 года. Доля убыточных предприятий сократилась до 27,8% по сравнению с 40,8% в январе-апреле 2020 года.



При этом, по словам Б.Данилишина, предприятия все еще не начали больше инвестировать в свое развитие. Так, в 1 квартале 2021 индекс капитальных инвестиций в Украине уменьшился на 9,5% к соответствующему периоду прошлого года, в частности, в промышленности - на 12,4%. Также промышленные гиганты не спешат за займами в банки, а больше инвестируют свои собственные средства. "Доля средств банков и других займов в финансировании капитальных инвестиций снизилась до уровня ниже 5%, тогда как за счет собственных средств предприятий и организаций финансируется почти 4/5 капитальных инвестиций в Украине", - отмечает автор статьи.



Что касается сельского хозяйства, то хотя Украина и продолжает оставаться одним из крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции, но в январе-апреле 2021 индекс производства такой продукции снизился на 4,7% к соответствующему периоду прошлого года. По словам Б.Данилишина, это обусловлено недостаточно благоприятными погодными условиями и высоким урожаем прошлого года.



На фоне стабилизации экономики, выполнение Государственного бюджета по налоговым поступлениям в мае осуществляется с опережением плана. Так, с начала мая по состоянию на 25.05.2021 в государственный бюджет поступило 64,9 млрд гривен, что на 8,3 млрд гривен или на 14,6% превышает индикативные показатели на месяц. При этом возмещение НДС из бюджета с начала мая составило 4,3 млрд гривен (+0,7 млрд гривен по сравнению с возмещением НДС в апреле на соответствующую дату), с начала года - 54,3 млрд гривен.



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