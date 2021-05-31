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В ближайшее время планируется объявить конкурс на новых членов набсовета УЗ

31.05.21 13:14 , ЦТС
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В ближайшее время планируется объявить конкурс на новых членов набсовета "Укрзализныци", которые затем выберут новое правление компании, заявила председатель временной следственной комиссиии Верховной Рады Украины, созданной для проверки и оценки состояния АО УЗ, Юлия Гришина, пишет ЦТС.

"Сегодня разговаривала с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром инфраструктуры Александром Кубраковым. Премьер-министр согласился со всеми доводами членов ВСК относительно критического состояния украинской железной дороги, а главное - взял к выполнению рекомендации следственной комиссии", - отметила она.

По словам Ю.Гришиной, уже скоро будет объявлен конкурс на новых членов наблюдательного совета компании, которые в свою очередь выберут новое правление АО УЗ.

Также председатель ВСК подчеркнула, что обсудила с генпрокурором Ириной Венедиктовой активизацию работы по расследованию коррупции в "Укрзализныце" и уже проводимые мероприятия.

"Ситуация взята под личный контроль. Убеждена, что уже в ближайшее время при поддержке Генерального прокурора мы получим ожидаемый результат противодействия преступности на железной дороге", - подытожила Ю.Гришина.

Напомним, ВСК в конце апреля приняла решение признать неудовлетворительной работу правления и набсовета АО УЗ и обратиться в Кабинет министров с предложением уволить и.о. главы правления, а также членов правления компании. Тогда, по словам Ю.Гришиной, члены ВСК приняли ряд радикальных решений, в частности, признать и.о. главы правления и членов правления "Укрзализныци" некомпетентными и не соответствующими занимаемым должностям.

МинПром

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