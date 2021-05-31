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Германская Aurubis проверит использование водорода при выпуске медных анодов

31.05.21 12:58 , Металлоснабжение и сбыт
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Германская компания Aurubis, занимающаяся производством меди и переработкой медного лома, протестирует использование водорода на своем заводе по выпуску медных анодов в Гамбурге.

Как сообщает компания, в рамках пилотного проекта водород и азот будут применяться в качестве замены природному газу. Исследования будут продолжаться до конца лета. Газы для тестирования будет поставлять французская компания Air Liquide.

Целью испытаний является определение самой возможности использования водорода в производственном процессе. Но в долгосрочной перспективе Aurubis собирается создать условия для замены природного газа водородом, что позволит снизить выбросы углекислого газа на данном производственном участке на 6,2 тыс. т в год.

В первом квартале 2021 г. Aurubis переработала 1,225 млн т медного концентрата, на 9,6% больше, чем в тот же период годом ранее. Производство катодной меди увеличилось на 17% до 554 тыс. т.

МинПром

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