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В мире устойчиво растет выпуск глинозема

31.05.21 12:34 , Металлоснабжение и сбыт
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По данным International Aluminium Institute (IAI), в апреле 2021 г. в мире было произведено 11,598 млн т металлургического глинозема. Это на 2,6% меньше, чем в марте, но на 6,9% превышает показатель аналогичного месяца прошлого года.

Всего по итогам первых четырех месяцев 2021 г. мировое производство глинозема составило 45,856 млн т, что на 5,1% больше, чем в тот же период годичной давности и на 5,5% больше, чем в январе-апреле "доковидного" 2019 г.

Более 53% от глобального объема производства глинозема приходится на Китай. В апреле объем выпуска данной продукции достиг 6,184 млн т, на 10,2% больше, чем годом ранее. За четыре месяца китайские компании произвели 24,514 млн т глинозема. Это на 8,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года за счет низкой базы и на 2,6% больше, чем за первые четыре месяца в 2019 г.

Исходя из статистики IAI, производство глинозема стабильно растет в СНГ, странах Южной Америки, Азии без Китая и Африки. В то же время в Западной Европе и Северной Америки оно сократилось по сравнению как с 2020-м, так и с 2019 г.

МинПром

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