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Мировое производство нержавейки по итогам года вырастет на 8% - MEPS

31.05.21 11:09 , МеталлСервис
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Согласно прогнозу MEPS, по итогам 2021 года общий объём выплавки нержавеющей стали в мире составит 55 млн. тонн - на 8% больше результата 2020 года.

Ключевым драйвером выступят металлургические предприятия Китая, реагирующие на высокий внутренний спрос, подпитываемый мерами государственного стимулирования, и увеличение общемировых цен.

В США, согласно ожиданиям аналитиков MEPS, выплавка нержавеющей стали вырастет на 16%, но не достигнет показателей 2019 года, в ЕС увеличится более чем на 10% до 7 млн. тонн, в Тайване составит 0,89 млн. тонн. Для Японии, Южной Кореи и Индии прогнозируется двузначный рост производства. Металлурги Индонезии нарастят объёмы по сравнению с 2020 годом на 7,6% до 3 млн. тонн.

"Производственные мощности металлургических предприятий, которые простаивали в начале пандемии, постепенно восстанавливаются. Однако спрос со стороны конечных потребителей опережает темпы роста производства. Следовательно, цены растут, поскольку покупатели стремятся пополнить запасы. Ожидается, что дефицит сократится по мере увеличения производства", - говорится в сообщении MEPS.

МинПром

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