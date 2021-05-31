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В Индии частные меткомпании создадут новые мощности по ежегодной выплавке 25 млн т стали

31.05.21 12:16 , Металлоснабжение и сбыт
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По оценкам индийских СМИ, ведущие частные металлургические компании в 2021-2025 гг. введут в строй новые мощности по выплавке 25 млн т стали в год. Кроме того, в текущем году ожидается запуск завода Nagarnar Steel государственной компании NMDC на 3 млн т в год, что доведет общий прирост до 28 млн т.

Наибольший вклад в расширение производства стали в Индии внесет компания JSW Steel. В текущем году она введет в строй мощности по выплавке 5 млн т стали в год на комбинате Dolvi, а недавно анонсировала новый проект по аналогичному увеличению производительности комбината Vijayanagar.

Кроме того, как заявил генеральный директор JSW Steel Сешагири Рао, компания вернется к ранее приостановленному проекту модернизации одной из доменных печей на Vijayanagar, что даст в итоге прибавку еще 1,5 млн т в год. Наконец, мощности приобретенной в текущем году компании Bhushan Power & Steel будут увеличены от 2,7 млн. до 5 млн т в год к 2024 г. Таким образом JSW нарастит совокупную производительность на 13,8 млн т стали в год.

Корпорация Tata Steel в апреле текущего года возобновила приостановленный в прошлом году из-за эпидемии коронавируса проект строительства второй очереди меткомбината Kalinganagar, что увеличит его производительность на 5 млн т в год.

Наконец, компания Jindal Steel & Power (JSPL) будет расширять свой меткомбинат Angul. Сейчас на нем может выплавляться до 6 млн т стали в год, но в 2024 г. этот показатель возрастет до 9 млн т, а в 2025-2026 гг. - до 12 млн т в год.

По официальным данным, на конец 2020 г. совокупные мощности по выплавке стали в Индии оценивались в 142,7 млн т в год. Но глава JSPL В.Р. Шарма оценивает производительность реально действующих предприятий в 120-125 млн т в год. Таким образом, только за счет официально объявленных проектов этот показатель к 2026 г. возрастет более чем на 20%.

МинПром

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