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В Украине хотят ослабить карантин летом

31.05.21 11:17 , Бизнес Цензор
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Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил о возможности ослабления карантина летом в случае стабилизации ситуации с COVID-19. По его словам, у населения наблюдается "пандемическая усталость", передает ТСН.

"Поэтому когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления. Нет такой вспышки, поэтому мы говорим о золотой середине - способностью медицинской системы лечить и экономическими другими вещами", – сказал В.Ляшко.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров планирует ослабить карантинные ограничения для проведения массовых культурных мероприятий, в частности разрешить их посещение с отрицательным тестом на COVID-19, снять ограничения относительно работы общепитов и разрешить пересечение границы гражданам некоторых иностранных государств.

Отметим, что по состоянию на 31 мая карантинные ограничения во всех областях Украины соответствуют "желтому" уровню эпидемической опасности распространения коронавирусной болезни COVID-19.

МинПром

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