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Укрнафта cнизила добычу нефти с конденсатом и газа

31.05.21 10:55 , Интерфакс Украина
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ПАО "Укрнафта" в январе-апреле 2021 года снизила добычу нефти и конденсата на 4,7% (на 23,8 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 485,6 тыс. тонн, газа – на 10,8% (на 43 млн куб. м) – до 353,5 млн куб. м.

Согласно пресс-релизу компании, в частности, среднесуточная добыча нефти и конденсата в апреле-2021 составила 4,13 тыс. тонн против 4,23 тыс. тонн в апреле-2020 (-2,4%), газа – 2,99 млн куб. м против 3,33 млн куб. м в апреле прошлого года (-10,2%).

В компании отметили, что основное внимание уделяется операционной эффективности при работе на имеющемся фонде скважин: переходу на новые продуктивные горизонты, оптимизации капитальных и текущих ремонтов перспективных скважин, замене критически изношенного оборудования.

"Укрнафта" за четыре месяца провела капитальный ремонт на 50 скважинах (КРС), вывела из бездействия 29 скважин, провела 10 операций интенсификации добычи и выполнила восемь операций с помощью колтюбинговой установки без бригады КРС.

Как сообщалось, "Укрнафта" в 2020 году снизила добычу нефти и конденсата на 1% (на 15 тыс. тонн) по сравнению с 2019 годом – до 1,501 млн тонн, газа – на 3% (на 35 млн куб. м) – до 1,127 млрд куб. м, но увеличила производство сжиженного газа –на 4,5% (на 5 тыс. тонн), до 117 тыс. тонн.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.

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