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ArcelorMittal еще раз подняла цены на рулонную сталь

31.05.21 10:15 , Металлургпром
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Крупнейший производитель стали в Европе ArcelorMittal снова увеличил предложение рулонов на 20 евро (24,40 доллара) на тонне до 1 170 евро за тонну для горячекатаного рулона и 1 320 евро за тонну для холоднокатаного и горячеоцинкованного проката, сообщили источники S&P Global Platts.

Повышение на 20 евро, подтвержденное после 16:30 по лондонскому времени, произошло после нескольких дней простоя на европейском рынке и значительно меньше, чем рост на 50 евро за тонну в предыдущие недели.

Падение цен в Китае ослабило настроения европейцев, и покупатели начали проявлять выжидательную позицию. Кроме того, появились слухи о возможном росте более дешевого предложения по импорту. Однако, по словам источников, те, кто отчаянно нуждается в материалах, вынуждены сталкиваться с ограниченными предложениями европейских заводов.

На рынке не удивились новым ростом цен, который ArcelorMittal еженедельно фиксирует. Однако повышение 20 евро за тонну рассматривается комбинатом как стабилизирующая попытка предотвратить застой на рынке.

"Они делают это в самую последнюю минуту недели, минимум 20 евро, так чтобы нельзя было сказать, что это первая неделя более чем за месяц без повышения цен", - сказал немецкий акционер.

МинПром

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