Всемирный банк выделит 100 млн долл для поддержки украинского бизнеса Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил предоставление Украине дополнительные $100 млн для проекта "Доступ к долгосрочному финансированию в рамках борьбы с последствиями пандемии COVID-19".



Как сообщают в ВБ, средства будут направлены на поддержку экспортоориентированного малого и среднего предпринимательства, передает Интерфакс-Украина.



"Сегодня Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил предоставление дополнительных средств в размере $100 млн для проекта "Доступ к долгосрочному финансированию в рамках борьбы Украины с последствиями пандемии COVID-19", – говорится в сообщении.



Заемщиком и исполнителем данного проекта банка является государственный "Укрэксимбанк", отмечается в сообщении.



"Выделеные дополнительные средства "Укрэксимбанк" использует для предоставления займов экспортно-ориентированным малым и средним предприятиям (МСП), пострадавших от пандемии COVID-19. Проект сосредоточен на предоставлении суб-кредитов с более длительным сроком погашения, чем те, что сейчас предлагаются на рынке", – отметил Всемирный банк.



"Эти новые займы от "Укрэксимбанка" создадут рабочие места, будут стимулировать конкурентоспособность, помогут украинским компаниям находить новых клиентов за рубежом, увеличивать доходы и способствовать уменьшению уровня бедности по мере выхода Украины из пандемии", - отметил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.



Проект "Доступ к долгосрочному финансированию" на общую сумму $150 млн действует в Украине с лета 2018 года. В рамках его займы получили свыше 50 МСП, большинство их которых работают в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Однако есть среди заемщиков и представители производственной сферы - производители горного оборудования и холодильных установок, стоматологического и электрического оборудования, пластиковой упаковки, деревообработки, ткачества ковров и другие.



Текущий портфель инвестиционных проектов ВБ в Украине составляет почти $3,3 млрд, в рамках которых реализуются 11 инвестпроектов и одна "программа ради результатов".



МинПром

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