Стальной экспорт КНР больше не давит на мировой рынок По словам директора по исследованиям Информационного исследовательского центра Beijing Lange Steel, международный рынок перестал реагировать на увеличение или уменьшение китайского экспорта стали, поскольку на него приходится лишь небольшая часть годового производства Китая.



"Китай экспортирует сталь в основном в рулонах горячего проката, которые имеют большую добавленную стоимость, - сказал Ван Гоцин, - в то время как стальная арматура, стальной продукт, широко используемый в инфраструктуре, составляет лишь около 0,6 процента от общего экспорта стали".



Из-за восстановления экономики после пандемии практически все страны мира, включая Южную Корею и Вьетнам, испытывают рост цен и дефицит предложения стали. По сообщениям СМИ, за последние два месяца в Южной Корее было приостановлено 59 строительных проектов из-за нехватки стальной арматуры, а цены выросли на 50% по сравнению с концом прошлого года.



Ожидается, что экспорт стали из Китая в этом году сократится, поскольку правительство страны предпримет ряд мер по сдерживанию необычного всплеска цен на сырьевые товары. Однако эксперты говорят, что, хотя ограничения ослабят бизнес китайских экспортеров стали, они вряд ли отразятся на международном рынке из-за ограниченного годового экспорта Китая.



Стремясь снизить инфляцию, китайское правительство с 1 мая восстановило налоги на экспорт стали и снизило тарифы на импорт черных металлов. Это ограничение может серьезно сказаться на китайских экспортерах стали, которые уже понесли убытки в результате бума и спада китайской экономики. рынок стали в последние недели.



Ван Цзи, менеджер компании Tangshan Xunzhuo Steel Trading Company, которая экспортирует стальную продукцию в Юго-Восточную Азию и Африку, говорит что он может экспортировать до 40 000 тонн стальной продукции на зарубежные рынки, но в этом году его бизнес шел не так гладко. из-за роста цен, что сделало китайскую сталь непопулярной среди его клиентов.



"Клиенты не могут угнаться за скачком цен на стальную продукцию, особенно в странах Африки, - сказал Ван. - Наши продажи упали в этом году, когда цены выросли".



МинПром



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