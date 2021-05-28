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Госстат отчитался о росте реальной зарплаты

28.05.21 16:43
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Реальная заработная плата в Украине в апреле 2021 года возросла на 19,7% по сравнению с апрелем 2020 года, а по сравнению с мартом текущего года - сократилась на 1,2%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Как отметил Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в апреле 2021 года по сравнению с мартом-2021 увеличилась на 0,5%, а в годовом измерении возросла на 29,8%, составив 13543 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной зарплаты (6000 грн).

Ведомство уточнило, что в марте 2021 года средняя номинальная заработная плата штатных работников составляла 13612 грн, в феврале - 12549 грн, в январе - 12337 грн, тогда как в декабре 2020 года - 14179 грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в апреле текущего года к апрелю-2020 наблюдался в Тернопольской (на 48,6%), Черновицкой (на 43,2%), Ивано-Франковской (на 40,7%), Волынской (на 38,9%), Львовской (на 34,9%), Харьковской (на 34,2%), Закарпатской (на 33,8%), Ривненской (на 33%), Хмельницкой (на 32,8%), Житомирской (на 30,2%) областях, г. Киеве (на 33,7%).

Самый высокий уровень средней зарплаты в минувшем месяце зафиксирован в Киеве – 20422 грн, самый низкий в Херсонской области – 10647 грн.

В апреле 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года заработная плата возросла в сфере временного размещения и организации питания на 99,4%, здравоохранении - на 66,8%, в сфере операций с недвижимостью – на 52,5%, информации и телекоммуникаций – на 48%, профессиональной, научной и технической деятельности – на 47,8%, в сфере искусства, спорта и развлечений – на 38%, в строительстве - на 32,9%, образовании - на 30,7%, промышленности – на 26,8%, на предприятиях транспорта, почтовой и курьерской службы – на 22,9%, в сельском и лесном хозяйстве – на 22,8%, в сфере оптовой и розничной торговли – на 22,1%.

Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий АР Крым, г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.

МинПром

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