Укртатнафта готова восполнить недопоставки топлива из Беларуси

Компания "Укртатнафта" (Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, Полтавская область) может покрыть возможный дефицит бензина из-за прекращения поставок из Беларуси, что может вызвать взлет цен до 50 гривен за литр 95-го.
Об этом говорится в сообщении "Укртатнафты", передают Українські Новини.
"В ответ на информацию о прекращении поставок белорусского бензина в Украину, "Укртатнафта" заявляет, что может полностью обеспечить недостаток белорусского бензина на внутреннем рынке", — говорится в нем.
Отмечается, что с учетом возможности увеличения переработки "Укртатнафтой" почти вдвое, дефицита бензинов на рынке не возникнет.
Кроме того, увеличение производства бензинов в Украине приведет к соответствующему увеличению производства дизельного топлива и сжиженного газа.
Как сообщалось, глава "Консалтинговой группы "А-95″ Сергей Куюн заявил, что Беларусь приостановила поставки бензина А-95 в Украину.
При этом коммерческий директор государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча" Сергей Федоренко прогнозирует, что уже в июне в Украине может возникнуть дефицит бензина в 50-60 тыс. тонн.