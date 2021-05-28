Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Укртатнафта готова восполнить недопоставки топлива из Беларуси

28.05.21 16:26 , Укринформ
печать
размер текста:

Компания "Укртатнафта" (Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, Полтавская область) может покрыть возможный дефицит бензина из-за прекращения поставок из Беларуси, что может вызвать взлет цен до 50 гривен за литр 95-го.

Об этом говорится в сообщении "Укртатнафты", передают Українські Новини.

"В ответ на информацию о прекращении поставок белорусского бензина в Украину, "Укртатнафта" заявляет, что может полностью обеспечить недостаток белорусского бензина на внутреннем рынке", — говорится в нем.

Отмечается, что с учетом возможности увеличения переработки "Укртатнафтой" почти вдвое, дефицита бензинов на рынке не возникнет.

Кроме того, увеличение производства бензинов в Украине приведет к соответствующему увеличению производства дизельного топлива и сжиженного газа.

Как сообщалось, глава "Консалтинговой группы "А-95″ Сергей Куюн заявил, что Беларусь приостановила поставки бензина А-95 в Украину.

При этом коммерческий директор государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча" Сергей Федоренко прогнозирует, что уже в июне в Украине может возникнуть дефицит бензина в 50-60 тыс. тонн.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:12
Беларусь вводит лицензирования ряда украинских товаров
15:56
Аварии на предприятиях Норникеля приведут к росту дефицита палладия в мире
15:30
После скандала с нежеланием отгружать руду уволен директор порта Южный
15:17
На украинских заправках подешевел автогаз
14:58
Liberty Steel утвердила покупку Huta Częstochowa
14:36
Беларусь не подтвердила поставки Украине бензина А-95 на июнь
14:15
Киев умудрился обойти Ганновер и Дюссельдорф в рейтинге лучших городов мира
13:55
Кабмин решил узнать у бизнеса, как улучшить экспорт
13:37
Метинвест демонтирует доменные печи на Азовстали
13:29
Минэнерго предлагает выпустить ОВГЗ для погашения долгов на энергорынке
13:15
Иностранцы скупили украинских ОВГЗ на 1 млрд грн
12:55
В Конго ввели в строй медную шахту раньше срока
12:32
ArcelorMittal перезапустит завод Barra Mansa в Бразилии
12:17
Украина нарастила в 7 раз экспорт мазута
12:14
Азовсталь за шесть суток провела капремонт конвертера №2
11:56
США установили окончательные пошлины на импорт арматуры из Турции
11:48
Украина закрыла свое небо для белорусских самолетов
11:32
Vale настроена вернуть себе лидирующее место в горной добыче
11:14
Новокраматорский машзавод отправил в Узбекистан суперстенд для МНЛЗ
11:03
Запасы газа в европейских хранилищах упали до минимума за 10 лет
27.05.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!