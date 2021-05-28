Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Беларусь вводит лицензирования ряда украинских товаров

28.05.21 16:12
печать
размер текста:

Беларусь вводит на шесть месяцев режим индивидуального лицензирования ряда украинских товаров, сообщил заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка.

"По оперативной информации, Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель. Это решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая №292", - написал торгпред в соцсети Фейсбук в пятницу.

Он уточнил, что решение вступит в силу через 10 дней после публикации и рассчитано на полгода.

"Такие действия являются необоснованными и дискриминационными. Режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь. Правительство проводит консультации с производителями по устранению негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси", - отметил Качка.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:26
Укртатнафта готова восполнить недопоставки топлива из Беларуси
15:56
Аварии на предприятиях Норникеля приведут к росту дефицита палладия в мире
15:30
После скандала с нежеланием отгружать руду уволен директор порта Южный
15:17
На украинских заправках подешевел автогаз
14:58
Liberty Steel утвердила покупку Huta Częstochowa
14:36
Беларусь не подтвердила поставки Украине бензина А-95 на июнь
14:15
Киев умудрился обойти Ганновер и Дюссельдорф в рейтинге лучших городов мира
13:55
Кабмин решил узнать у бизнеса, как улучшить экспорт
13:37
Метинвест демонтирует доменные печи на Азовстали
13:29
Минэнерго предлагает выпустить ОВГЗ для погашения долгов на энергорынке
13:15
Иностранцы скупили украинских ОВГЗ на 1 млрд грн
12:55
В Конго ввели в строй медную шахту раньше срока
12:32
ArcelorMittal перезапустит завод Barra Mansa в Бразилии
12:17
Украина нарастила в 7 раз экспорт мазута
12:14
Азовсталь за шесть суток провела капремонт конвертера №2
11:56
США установили окончательные пошлины на импорт арматуры из Турции
11:48
Украина закрыла свое небо для белорусских самолетов
11:32
Vale настроена вернуть себе лидирующее место в горной добыче
11:14
Новокраматорский машзавод отправил в Узбекистан суперстенд для МНЛЗ
11:03
Запасы газа в европейских хранилищах упали до минимума за 10 лет
27.05.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!