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Аварии на предприятиях Норникеля приведут к росту дефицита палладия в мире

28.05.21 15:56 , Металлургпром
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Из-за приостановки Норильской обогатительной фабрики, рудников "Октябрьский" и "Таймырский" эксперты ждут дефицита палладия на уровне 0,9 млн унций в 2021 году против баланса в прежней оценке. При этом, отмечают эксперты, дефицит будет частично нивелирован за счет распродажи запасов, включая металл, произведенный, но не проданный "Норникелем" в 2020 году.

Оживление в автомобильной промышленности во второй половине прошлого года, особенно в Китае, и перебои в функционировании перерабатывающих мощностей в Южной Африке способствовали сохранению дефицита палладия на мировом рынке в размере 0,3 миллиона унций в 2020 году. В этом году наблюдается активное восстановление спроса в автомобильной промышленности и других отраслях почти до предкризисного уровня, хотя рост сдерживается дефицитом полупроводников. Рост спроса будет удовлетворяться увеличивающимся предложением из Южной Африки и других регионов, а также из вторичной переработки.

Кроме того, компания снизила прогноз профицита на рынке никеля в этом году с 75 000 т до 52 000 т. В 2022 году, по оценке производителя, профицит превысит 100 000 т на фоне продолжающегося расширения производства низкосортного никеля. Однако его может сдержать ускоренный рост сектора аккумуляторных батарей и потенциальное сокращение предложения.

"Баланс рынка никеля в дальнейшем будет определен темпами роста производства электромобилей. На сегодняшний день рынок электромобилей активно растет благодаря стимулирующим мерам правительств, а также развитию технологий производства аккумуляторных батарей при снижении их стоимости", — заявила компания, добавив, что эксперты придерживаются мнения, что долгосрочный рост потребления никеля будет стимулироваться прежде всего темпами роста сектора аккумуляторных батарей.

МинПром

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