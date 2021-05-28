После скандала с нежеланием отгружать руду уволен директор порта Южный Министр инфраструктуры Александр Кубраков решил уволить Сергея Ковшара из порта "Южный". На МТП "Южный" он исполнял обязанности директора и занимал должность заместителя директора по экономике и финансам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на копию соответствующего решения.



Как отмечается в приказе, решение вступает в силу 28 мая 2021 года.



Контроль за исполнением этого приказа А.Кубраков оставил за собой.



Напомним, ранее сообщалось, что промышленники обратились к министру инфраструктуры Александру Кубракову и премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой повлиять на ситуацию в порту "Южный" и возобновить перевалку экспортных грузов в нормальном режиме.



Как отмечалось в письме, С.Ковшара подозревают в наличии конфликта интересов и возможных коррупционных связях с частными стивидорными компаниями и их должностными лицами.



Ранее в ОП "Укрметаллургпром" также заявляли, что руководство порта "Южный" сознательно блокирует работу предприятия и фактически уничтожает его в интересах частного терминала "ТИС".



Как известно, С.Ковшар был назначен и.о. главы МТП "Южный" в августе 2020 года.



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