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После скандала с нежеланием отгружать руду уволен директор порта Южный

28.05.21 15:30 , РБК Украина
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Министр инфраструктуры Александр Кубраков решил уволить Сергея Ковшара из порта "Южный". На МТП "Южный" он исполнял обязанности директора и занимал должность заместителя директора по экономике и финансам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на копию соответствующего решения.

Как отмечается в приказе, решение вступает в силу 28 мая 2021 года.

Контроль за исполнением этого приказа А.Кубраков оставил за собой.

Напомним, ранее сообщалось, что промышленники обратились к министру инфраструктуры Александру Кубракову и премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой повлиять на ситуацию в порту "Южный" и возобновить перевалку экспортных грузов в нормальном режиме.

Как отмечалось в письме, С.Ковшара подозревают в наличии конфликта интересов и возможных коррупционных связях с частными стивидорными компаниями и их должностными лицами.

Ранее в ОП "Укрметаллургпром" также заявляли, что руководство порта "Южный" сознательно блокирует работу предприятия и фактически уничтожает его в интересах частного терминала "ТИС".

Как известно, С.Ковшар был назначен и.о. главы МТП "Южный" в августе 2020 года.

МинПром

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