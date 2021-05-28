Liberty Steel утвердила покупку Huta Częstochowa

В пятницу 28 мая было подписано соглашение о приобретении металлургического комплекса Huta Częstochowa компанией Liberty. Компания Corween Investments, которая входит в Liberty Steel, взяла в аренду метзавод Huta Częstochowa в конце декабря 2020 года.
Аренда должна была закончится в конце июля 2021 года. Чтобы стать полноправным собственником, компания Liberty Częstochowa выиграла третий тендер на его покупку и заплатила за завод 190 млн злотых.
Напомним, что третий тендер был проведен в январе этого года. Цена Huta Częstochowa стартовала с 190 млн злотых. Это на 60 млн меньше, чем в первом тендере, и на 30 млн меньше, чем во втором.
Сегодня Liberty Steel совершила последний платеж в размере 171 млн злотых (примерно 46,4 млн долларов), выплатив ранее 19 млн злотых за аренду завода и закрыла баланс продажной цены 190 млн злотых, подписав окончательный контракт в Варшаве.
Какое-то время казалось, что сделка находится под вопросом, поскольку после краха финансовой компании GFG Alliance, в которую входит Liberty Steel, она начала сталкиваться с финансовыми трудностями и выставила часть своих активов на продажу.
Huta Częstochowa, которая ранее принадлежала украинской корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), была объявлена банкротом 4 сентября 2019 года. На апрель 2020 года был назначен тендер, но его признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Новый тендер был назначен на июнь 2020-го, но торги опять не состоялись.
По оценке Liberty Steel, Huta Częstochowa может производить до 0,7 млн тонн "зеленой" стали в электродуговой печи и 1,2 млн тонн тонколистовой стали в год.