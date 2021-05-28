Киев умудрился обойти Ганновер и Дюссельдорф в рейтинге лучших городов мира Киев вошел в топ-100 лучших городов мира. В международном рейтинге компании "Resonance" столица Украины заняла 87-е место, а в первую сотню Киев попал впервые, в прошлом рейтинге он занимал 139-е место. Об этом свидетельствуют данные на сайте bestcities.org.



Согласно рейтингу, лучшими городами являются Лондон, Нью-Йорк и Париж, которые заняли 1-е, 2-е и 3-е места соответственно. Города оценивали по ряду критериев: безопасность, качество инфраструктуры, доступность транспорта, количество учреждений культуры, уровень развития бизнеса и тому подобное.



За год Киев поднялся на 52 ступеньки и опередил Ганновер, Минск, Бухарест, Дюссельдорф, Манчестер и Глазго. Составители рейтинга считают, что у столицы Украины есть перспективы подняться выше в следующем году.



"Архитектурно одаренный, дружелюбный и креативный, Киев - это спокойная европейская столица на подъеме", - говорится в тексте.



Напомним, что в августе 2020 года мэр столицы Виталий Кличко пообещал за 5 лет вывести Киев в сотню лучших городов мира и представил план, который позволит реализовать эту цель. В частности, речь шла о развитии транспортной системы, социальной инфраструктуры и реновации устаревших застроек.



"Тенденция такова, что будущее - не за супердержавами или объединениями стран, а за мегаполисами. Более 4 миллиардов людей живут сегодня в крупных мегаполисах и маленьких городах. Через 25 лет в городах, по прогнозам, будут жить уже 7 млрд людей. Мегаполисы станут в авангарде развития. Они будут магнитами, притягивающими лучшие таланты и самые большие ресурсы", - сказал тогда В.Кличко.



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