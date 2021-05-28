Кабмин решил узнать у бизнеса, как улучшить экспорт Министерство экономики призывает экспортеров и бизнес-ассоциации высказать мнение относительно обновления экспортной стратегии Украины на следующие 5 лет.



Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минэкономики в Фейсбуке.



"Призываем воспользоваться возможностью выразить свое мнение по обновлению экспортной стратегии Украины на следующие 5 лет. Масштабное исследование, которое в течение двух месяцев проводит Минэкономики, заканчивается 31 мая. Ждем ваших предложений по актуализации торговых приоритетов Украины", - говорится в сообщении.



В Минэкономики отмечают, что все предложения будут обработаны и учтены при обновлении "дорожной карты" стратегического развития торговли. Также данные исследования будут использованы при выработке предложений по внедрению эффективных мер правительства для стимулирования и роста украинского экспорта.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



