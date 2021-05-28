Метинвест демонтирует доменные печи на Азовстали На "Азовстали" продолжается демонтаж доменных печей №5 и №6, остановленных в начале июня 2019 года в рамках технологической стратегии "Метинвест", сообщили в пресс-службе мариупольского отделения нидерландской горно-металлургической компании Metinvest B.V. Рината Ахметова и Вадима Новинского.



С объектов уже вывезено более 17,5 тыс. тонн металлолома и более 79,3 тыс. тонн строительного мусора, что составляет 75% от общего количества металлоконструкций, подлежащих демонтажу.



"Группа Метинвест пошагово выполняет взятые на себя обязательства и продолжает реализацию программы экологической модернизации производственных мощностей от проекта к проекту. Чтобы двигаться синхронно с отраслью, в доменном переделе меткомбината "Азовсталь" продолжается обновление и перестройка. После демонтажа пятую домну навсегда выведут из эксплуатации, а шестая будет усовершенствована", - отметил генеральный директор МК "Азовсталь" Энвер Цкитишвили.



К активным демонтажным работам в соответствии с разработанными техническими мероприятиями специалисты приступили в середине лета 2020 года. Срок выполнения работ – один год.



Демонтаж проводится в "технологических окнах", когда отсутствует движение составов и есть возможность перекрыть действующие железнодорожные пути транспортировки жидких продуктов плавки: чугуна – в конвертерный цех и шлака – в цех переработки металлургических шлаков.



Ежедневно в работах задействовано до 60 специалистов и спецтехника – от фронтальных погрузчиков и гидроножниц с удлиненной стрелой на базе гусеничного экскаватора KOMATSU до гусеничных экскаваторов DOOSAN со съемным навесным оборудованием, автокранов GROOVE грузоподъемностью от 100 до 220 тонн, а также автомобильных самосвалов для перевозки демонтированного металлолома и строительного мусора.



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