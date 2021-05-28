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Минэнерго предлагает выпустить ОВГЗ для погашения долгов на энергорынке

28.05.21 13:29
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Министерство энергетики работает над тем, чтобы убедить Министерство финансов использовать выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для погашения задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электрической энергии до 1 июля 2019 года.

Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко, передает отраслевое издание ExPro.

"Минэнерго на сегодняшний день работает с Министерством финансов и пытается приложить все усилия, для того чтобы убедить Министерство финансов в необходимости выпуска ОВГЗ. Поскольку на сегодняшний день известна информация, что бюджет у нас ограничен, но мы пытаемся найти пути для указанных облигаций", – сказал Власенко.

По словам первого заместителя министра энергетики, объем задолженности, которую предлагается погасить путем выпуска ОВГЗ, составляет 27 млрд грн, из которых 11,6 млрд грн – долг перед ГП "НАЭК "Энергоатом".

В свою очередь директор ГП "Энергорынок" Юрий Гнатюк уточнил структуру дебиторской и кредиторской задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электрической энергии до 1 июля 2019 года.

В частности, по состоянию на 1 мая 2021 ггода, дебиторская задолженность "Энергорынка" составляет 29,42 млрд грн (долги участников рынка за потребленную электроэнергию), а кредиторская задолженность – 26,98 млрд грн (долг "Энергорынка" перед производителями электроэнергии).

Как сообщалось, в июне 2020 года Верховная Рада приняла закон о мерах погашения возникшей до 1 июля 2019 года задолженности на оптовом рынке электрической энергии, предусматривающий среди прочего докапитализацию НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

МинПром

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