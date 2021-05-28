Минэнерго предлагает выпустить ОВГЗ для погашения долгов на энергорынке Министерство энергетики работает над тем, чтобы убедить Министерство финансов использовать выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для погашения задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электрической энергии до 1 июля 2019 года.



Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко, передает отраслевое издание ExPro.



"Минэнерго на сегодняшний день работает с Министерством финансов и пытается приложить все усилия, для того чтобы убедить Министерство финансов в необходимости выпуска ОВГЗ. Поскольку на сегодняшний день известна информация, что бюджет у нас ограничен, но мы пытаемся найти пути для указанных облигаций", – сказал Власенко.



По словам первого заместителя министра энергетики, объем задолженности, которую предлагается погасить путем выпуска ОВГЗ, составляет 27 млрд грн, из которых 11,6 млрд грн – долг перед ГП "НАЭК "Энергоатом".



В свою очередь директор ГП "Энергорынок" Юрий Гнатюк уточнил структуру дебиторской и кредиторской задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электрической энергии до 1 июля 2019 года.



В частности, по состоянию на 1 мая 2021 ггода, дебиторская задолженность "Энергорынка" составляет 29,42 млрд грн (долги участников рынка за потребленную электроэнергию), а кредиторская задолженность – 26,98 млрд грн (долг "Энергорынка" перед производителями электроэнергии).



Как сообщалось, в июне 2020 года Верховная Рада приняла закон о мерах погашения возникшей до 1 июля 2019 года задолженности на оптовом рынке электрической энергии, предусматривающий среди прочего докапитализацию НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).



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