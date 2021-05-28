Иностранцы скупили украинских ОВГЗ на 1 млрд грн В течение текущей недели портфель облигаций внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) в собственности нерезидентов увеличился на 1 066 млн гривен. Общая стоимость ОВГЗ, которыми владеют нерезиденты, составляет 98,319 млн гривен и соответствует доле в 10,19% в структуре держателей ОВГЗ.



Об этом сообщает пресс-служба Минфина.



Как отмечается в сообщении, с начала года портфель нерезидентов вырос на 13 027 млн грн.



По данным пресс-службы, украинские банки остаются крупнейшими держателями ОВГЗ с общей долей 51,78%. В течение текущей недели их портфель увеличился на 3 040 млн гривен.



Юридические лица увеличили свой портфель на 1 616 млн гривен. Он составляет 4,63% от общей номинально-амортизационной стоимости ОВГЗ, которые находятся в обращении. С начала года ОВГЗ в собственности юридических лиц вырос на 11 901 млн гривен.



Портфель физических лиц вырос на 210 млн гривен. Их портфель составляет 1,72% в структуре владельцев ОВГЗ, а с начала года стоимость ОВГЗ в их собственности увеличилась на 6 005 млн гривен.



Портфели НБУ и территориальных громад не изменились.



До конца 2021 года Минфину необходимо выплатить 21,784 млрд грн нерезидентам, которые владеют украинскими ОВГЗ.



Отметим, в последнее время инвестиции нерезидентов в гривневые ОВГЗ Украины являются основной причиной укрепления курса гривны к доллару. Конвертация валюты в гривне приводит к избытку долларов на рынке.



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