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Азовсталь за шесть суток провела капремонт конвертера №2

28.05.21 12:14
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На металлургическом комбинате "Азовсталь" за шесть суток выполнили капитальный ремонт конвертера №2. Инвестиции в ремонт агрегата – 7 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба группы "Метинвест".

Очередной плановый ремонт второго конвертера выполнили в мае текущего года, во время которого производственная нагрузка по выплавке стали легла на конвертер №1. За шесть дней провели ревизию механического, электрического и энергетического оборудования. Очистили газоочистное оборудование. При этом, основные работы были сосредоточены на перефутеровке агрегата, которую выполнили сотрудники ремонтного предприятия "Метинвест-Промсервис".

Как сообщается, следующий плановый ремонт данного агрегата намечен на конец 2021 года.

"Специалисты меткомбината "Азовсталь» системно следят за состоянием промышленного оборудования всех уровней – согласно графика проводится диагностика технологических узлов и металлоконструкций, предупредительные и капитальные ремонты. Такой подход позволяет продлить срок службы агрегатов и обеспечивает их безаварийную работу", - отметил директор по инжинирингу меткомбината "Азовсталь" Сергей Андрейченко.

Напомним, предыдущий капитальный ремонт конвертера №2 меткомбината "Азовсталь" стоимостью 96 млн грн проводился осенью 2020 года. Тогда за 45 суток выполнили комплекс мероприятий, начиная от очистных работ и ревизии оборудования и заканчивая заменой горловины конвертера, кессона котла ОКГ-400 и шлакоуборки. Также провели перефутеровку агрегата.

МинПром

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