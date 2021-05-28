Украина закрыла свое небо для белорусских самолетов Кабинет министров Украины принял протокольное решение о запрете использовать воздушное пространство Украины воздушными судами, зарегистрированными в Республике Беларусь с 29 мая. Об этом сообщает Правительственный портал.



"В связи с ситуацией, которая сложилась 23 мая 2021 года во время выполнения авиакомпанией Ryanair рейса Афина-Вильнюс и с целью обеспечения безопасности полетов и пассажиров, Министерству инфраструктуры, Государственной авиационной службе вместе с госпредприятием "Украэрорух" с учетом решения Кабинета министров от 25 мая 2021 года было поручено установить соответствующий запрет с 00:00 29 мая", – говорится в сообщении.



Напомним, с 00:00 26 мая Украина прекратила прямое авиасообщение с Республикой Беларусь. Соответствующее решение было принято во время внеочередного заседания Кабинета министров 25 мая. Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси.



Как сообщалось, самолет авиакомпании Ryanair в воскресенье, 23 мая, был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.



По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.



После этого председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес совместно с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании опубликовали заявление, в котором призывают Международную организацию гражданской авиации (ICAO) ввести запрет на полеты в воздушном пространстве Беларуси до расследования этого инцидента.



Вечером 25 мая президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытии воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



