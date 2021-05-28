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Запасы газа в европейских хранилищах упали до минимума за 10 лет

28.05.21 11:03
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Уровень заполнения подземных хранилищ Европы в процентном исчислении достиг минимального уровня за историю ведения базы Gas Infrastructure Europe (c 2011 года), сообщает "БизнесЦензор".

По данным на утро четверга 27 мая уровень запасов в ПХГ составлял 35,82%, что ниже зафиксированного в 2018 году минимума на эту дату - 35,95%. Текущий уровень запасов газа в ПХГ Европы отстает от среднего показателя за последние пять лет уже на 14,43 процентных пункта, передает Интерфакс-Украина.

В мае средний объем нетто-закачки (256 млн куб. м в сутки) отстает на треть от среднего показателя за последние пять лет (373 млн куб. м в сутки).

При сохранении текущих темпов закачки к 20 октября (среднему сроку перехода европейских "подземок" от закачки к отбору) их уровень сможет достигнуть лишь 78%. Средний пятилетний уровень запасов на начало сезона отбора составляет 92%.

МинПром

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