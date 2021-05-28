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С начала года УЗ отремонтировала всего 322 км путей

28.05.21 10:25
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За пять месяцев 2021 года АО "Укрзализныця" разными видами ремонта обновила 322 км путей.

В частности, на 101,2 км была проведена реконструкция, на 16,1 км – капитальный ремонт, на 204,9 км – средний ремонт, передает пресс-служба компании.

Также было выполнено техническое переоснащение 84 комплектов новых стрелочных переводов, капитальным ремонтом восстановлено 6 комплектов стрелочных переводов, средним ремонтом - 137 комплектов.

Восстановление путевой инфраструктуры, в основном, совершается на участках главных напрвлений с интенсивным движением поездов: Волноваха – Камыш-Заря, Здолбунов – Львов, Львов – Мукачево, Ковель – Изов – Госграница, Мироновка – Пятихатки, Знамянка – Одесса, Вапнярка – Одесса, Верховцово – Тимково, Кривой Рог – Камыш-Заря – Мариуполь, Шепетовка – Здолбунов, Гребинка – Красноград – Лозовая.

До конца 2021 года "Укрзализныця" планирует выполнить реконструкцию на еще 215 км путей. Кроме того, будет совершено техническое переоснащение 213 стрелочных переводов.

МинПром

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