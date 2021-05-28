ЮГОК просит Шмыгаля разобраться с с отказом порта Южный согласовывать объемы перевалки ЖРС Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК, Днепропетровская обл.) обратился к премьер-министру Украины с просьбой разобраться с отказом морского торгового порта (МТП) "Пивденный" (ранее - "Южный", Одесская обл.) согласовывать объемы перевалки железорудного сырья (ЖРС) на июнь, тем самым поставив под угрозу невыполнения экспортные контракты.



Согласно находящемуся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина" письму генерального директора ЮГОКа Константина Федина в адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля с копией в Мининфраструктуры, Днепропетровскую ОГА, народному депутату Дмитрию Шпенову и и.о. директора МТП "Пивденный" Сергею Ковшару, ЮГОК выражает обеспокоенность относительно неподтверждения на июнь текущего года заявленных объемов перевалки ЖРС.



"Данная ситуация вызывает тревогу как со стороны руководства и работников ЮГОКа, так и потребителей концентрата. Срыв планов поставки товарной продукции может привести к остановке производства, невыполнению плана поступление налогов в бюджеты всех уровней (около 0,5 млрд грн в месяц) и дестабилизацию работы ГМК", - констатируется в обращении руководства ЮГОКа.



Также отмечается, что это может привести к нарушению ритмичности работы ЮГОКа, несвоевременному вывозу продукции, системному невыполнению планов отгрузки, переполнению складов хранения готовой продукции и недополучению доходов с уменьшением суммы налогов для уплаты в госбюджет. При этом подчеркивается, что от уменьшения объемов производства могут пострадать и получить убытки смежные с ГМК сектора экономики, так и отрасли, непосредственно связанные с транспортной логистикой ЖРС.



"По нашей оценке, ежемесячные потери "Укрзализныци" могут достигнуть более 100 млн грн, при этом для "Южного" недополученный доход составит около 95 млн грн в месяц, а Администрация морских портов недополучит 37 млн грн портовых сборов в месяц", - констатируется в письме. С учетом этого гендиректор ЮГОКа просит премьер-министра посодействовать оперативному ее разрешению и принять неотложные меры для обеспечения бесперебойного экспорта железной руды предприятий-производителей, а именно обеспечить 100%-ное выполнение заявок ЮГОКа со стороны МТП "Пивденный".



Как сообщалось, ЮГОК в январе-апреле текущего года увеличил выпуск железорудного концентрата на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 4 млн 103,3 тыс. тонн. ЮГОК в 2020 году увеличил выпуск железорудного концентрата на 4,4% по сравнению с предыдущим годом – до 12 млн 798,4 тыс. тонн.



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