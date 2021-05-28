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Украина нарастила в 7 раз экспорт мазута

28.05.21 12:17 , enkorr
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Экспорт продуктов нефтепереработки из Украины в январе-апреле 2021 года увеличился в 1,7 раза - до 156,1 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (87,3 тыс. тонн). Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает enkorr.

За отчетный период на внешние рынки было отправлено 104,6 тыс. тонн мазута против 15,2 тыс. тонн за январь-апрель 2020 года. При этом Кременчугский НПЗ экспортировал накопленных ранее 93,2 тыс. тонн ресурса.

Ранее сообщалось, что "Укртатнафта" в 2020 году отказалась от выпуска мазута в пользу производства дорожного битума, спрос на который возрос в связи с активизацией дорожного строительства в стране.

Еще 11,4 тыс. тонн мазута пришлось на экспортные поставки государственной "Укргаздобычи".

Экспорт промежуточных продуктов переработки - риформата, бензолсодержащей фракции и рафината - за четыре месяца 2021 года сократился.

За отчетный период государственная компания "Укргаздобыча" снизила экспорт бензолсодержащей фракции на 10,4%, до 26,6 тыс. тонн, и сохранила на прошлогоднем уровне поставки на внешние рынки риформата - 24,9 тыс. тонн.

В "А-95" отметили, что в январе-феврале текущего года "Укргаздобыча" экспортировала 5,5 тыс. тонн сольвента, тогда как в прошлом году эта продукция на экспорт не отправлялась. В то же время "Укртатнафта" перестала поставлять на внешние рынки рафинат бензольного риформинга, которого в январе-апреле прошлого года было экспортировано 16,5 тыс. тонн. Это произошло вследствие запуска осенью прошлого года установки изомеризации.

По итогу апреля всего на внешние рынки было отправлено 44,8 тыс. тонн промежуточных продуктов внутренней нефтепереработки, что в три раза больше апреля 2020 года (13,4 тыс. тонн).

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2021 года на внешние рынки было отправлено 71,8 тыс. тонн мазута против 15,2 тыс. тонн за январь-март 2020 года.

МинПром

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