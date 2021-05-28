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Vale настроена вернуть себе лидирующее место в горной добыче

28.05.21 11:32 , МеталлТорг ру
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Как сообщает Financial Times, руководитель бразильской компании Vale заявил, что меры, принятые после аварии на плотине в 2019 году, снова сделают ее "полностью инвестиционной".

Когда в апреле 2019 года Эдуардо Бартоломео официально возглавил Vale, компания была в смятении. Потрясенная смертельной катастрофой плотины, в результате которой погибли 270 человек, в основном ее собственные сотрудники и подрядчики, компании грозили бессрочные штрафы и бойкот со стороны международных инвесторов.

Два года спустя Vale, компания стоимостью 109 млрд долл., в которой работает 186 000 человек, снова "полностью инвестируется", по словам Э.Бартоломео. Теперь он хочет вернуть себе корону горнодобывающей компании, как крупнейшего в мире производителя железной руды и повысить ее оценку на фондовом рынке. "Людям необходимо вернуть доверие к Vale, и доверие можно вернуть не только словами, но и конкретными действиями, - сказал он Financial Times. - Люди должны видеть, что мы идем навстречу".

По словам Э.Бартоломео, кризис в Брумадиньо стал "движущей силой" изменений, которые были бы невозможны при нормальных обстоятельствах. Под его руководством Vale объявила о планах выхода из бизнеса по производству энергетического угля и стала первой крупной горнодобывающей компанией, поставившей перед собой цель сократить выбросы 3-го уровня - углекислого газа, образующегося при сжигании или переработке сырья клиентами.

Дивиденды возобновились, и Vale недавно объявила о планах выкупа 5,3% своих акций, которые резко выросли за последний год на фоне быстро растущего спроса Китая на железную руду, ее основной товар. Это привело к тому, что цена на сталеплавильную продукцию в этом месяце достигла рекордного уровня, превысив 230 долл. за тонну.

Для обеспечения безубыточности крупным добытчикам железной руды нужна цена всего в 50 долл. за тонну. В этом году Vale может получить более 20 млрд долл. избыточных денежных средств, что составляет пятую часть своей рыночной стоимости, если цены останутся прежними.

МинПром

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