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Новокраматорский машзавод отправил в Узбекистан суперстенд для МНЛЗ
28.05.21 11:14 , Металлургпром
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Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ) отгрузил металлургам ОАО "Узметкомбинат" (Бекабад, Республика Узбекистан) современный подъемно-поворотный сталеразливочный стенд новой конструкции для машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). Даже при определенных заказчиком довольно сжатых сроках поставки этого оборудования, за счет оптимальной организации производства новокраматорцам удалось обеспечить его досрочное изготовление.
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