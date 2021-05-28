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Партнерство государства с ведущими компаниями Украины надо усилить – Шмыгаль

28.05.21 08:55 , Укринформ
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Украина должна развивать государственно-частное партнерство с успешными компаниями для улучшения экономического развития. Как информирует Правительственный портал, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, посещая компанию "Флайт Контрол" в Днипре.

"Предприятие является примером, насколько успешными на мировых рынках могут быть украинские компании. Об этом свидетельствует, в частности, проект по производству агрегатов и систем для лунного посадочного модуля в рамках выполнения космической программы NASA. Считаю, что практика государственно-частного партнерства с ведущими украинскими компаниями должна активно реализовываться", - отметил Д.Шмыгаль.

Во время ознакомления премьер-министра с деятельностью компании работники отметили высокую квалификацию сотрудников благодаря техническим учебным заведениям в Украине. Д.Шмыгаль в свою очередь подчеркнул, что развитие профессионального образования является одной из ключевых задач, стоящих перед Министерством образования и науки.

С главой правительства также присутствовали министр Кабинета министров Олег Немчинов, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт и заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Компания "Флайт Контрол" специализируется на исследовании и экспериментальных разработках в области естественных и технических наук. В сферу деятельности предприятия входят научные космические исследования и разработка космической техники. В частности, "Флайт Контрол" сотрудничает с компаниями космической отрасли Украины, США и Европы.

МинПром

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