Металлоинвест хочет стать углеродно нейтральным к 2050 году "Металлоинвест" стремится к достижению углеродной нейтральности у себя и максимальному сокращению выбросов парниковых газов к 2050 году.



Ключевым аспектом достижения этих показателей является переход от доменного производства на процессы металлизации и последующее использование в данных процессах "чистого" углеродно-нейтрального водорода.



"В долгосрочной перспективе структура спроса на металлургическое сырье все больше будет определяться требованиями к качеству и к углеродному следу продукции", – отметил генеральный директор "Металлоинвеста" Назим Эфендиев.



Реализация Климатической стратегии планируется в три этапа:



2019-2025 гг. – завершение плановой модернизации. Будет повышено качество производимой железорудной продукции с созданием базы для сокращения выбросов на металлургическом переделе. Сокращение прямых и косвенных энергетических выбросов парниковых газов на 1,8%, косвенных неэнергетических выбросов – на 25% по отношению к уровню суммарных выбросов 2019 года.



2026–2036 гг. – будет осуществлен переход на низкоуглеродное производство прямовосстановленного железа, произведена оптимизация процессов производства кокса, агломерата и чугуна. Внедрение чистого ("голубого", "желтого" и "зеленого") водорода. Сокращение прямых выбросов парниковых газов на 15% по отношению к уровню суммарных выбросов 2019 года.



2037-2050 гг. – достижение углеродной нейтральности за счет завершения перехода на чистый водород в технологическом процессе, повышения энергоэффективности прочих процессов, в том числе с использованием водорода в стационарном и мобильном сжигании, а также приобретении углеродных оффсетов на выбросы, не возможные к сокращению на основном горно-металлургическом производстве.



В 2020 году была произведена полная инвентаризация парниковых газов с включением прямых выбросов от источников компании, косвенных выбросов от производства закупаемой у сторонних организаций энергии, косвенных неэнергетических выбросов, получаемых при закупке сырья и материалов, и реализации продукции, а также углеродного следа продукции.



Общий объем выбросов парниковых газов в 2020 году сократился на 2,5 млн тонн по сравнению с аналогичными данными годом ранее и составил 69,3 млн тонн CO?-эквивалента.



Основные процессы, приводящие к образованию выбросов парниковых газов в деятельности компании, – производство чугуна, ПВЖ/ГБЖ и стальной продукции. Таким образом, главным источником выбросов парниковых газов "Металлоинвеста" являются его металлургические предприятия – ОЭМК, Уральская Сталь и ЛГОК.



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