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Украина и Германия будут совместно развивать водородные проекты

27.05.21 17:16 , uaprom.info
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Украина и Германия намерены сотрудничать в сфере энергетики и, в частности, совместно развивать водородные проекты, сообщает Министерство энергетики по итогам встречи главы ведомства Германа Галущенко с чрезвычайным и полномочным послом Федеративной Республики Германия в Украине Анкой Фельдгузен.

Дипломат подчеркнула, что Украина имеет значительный потенциал в энергетике для взаимовыгодного сотрудничества, в том числе по проектам по производству и транспортировке водорода.

В свою очередь, Г.Галущенко подтвердил важность вопроса развития водородной энергетики, а в этом контексте и перспективы использования инфраструктуры газотранспортной системы Украины. Стороны определили возможности дальнейшей реализации проектов трансформации угольных регионов, развития водородной энергетики, повышения энергоэффективности и декарбонизации.

Глава Минэнерго подчеркнул, что Германия является одним из ключевых надежных партнеров Украины. Министр поблагодарил за поддержку Украины на пути реформирования энергетического сектора, в частности, за весомый вклад в создание и работу Фонда энергоэффективности и сотрудничество в проектах по повышению энергоэффективности, внедрения проектов возобновляемой энергетики.

Также стороны обсудили процесс синхронизации объединенной энергосистемы Украины с европейской энергосистемой ENTSO-E.

"Синхронизация с европейской энергосистемой - это то, что мы реализуем в ближайшем будущем. Инициированное Минэнерго решение о запрете импорта электроэнергии из РФ и Беларуси является одним из шагов для ускорения этой интеграции", - сказал Г.Галущенко.

МинПром

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