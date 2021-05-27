Украина и Германия будут совместно развивать водородные проекты

Украина и Германия намерены сотрудничать в сфере энергетики и, в частности, совместно развивать водородные проекты, сообщает Министерство энергетики по итогам встречи главы ведомства Германа Галущенко с чрезвычайным и полномочным послом Федеративной Республики Германия в Украине Анкой Фельдгузен.
Дипломат подчеркнула, что Украина имеет значительный потенциал в энергетике для взаимовыгодного сотрудничества, в том числе по проектам по производству и транспортировке водорода.
В свою очередь, Г.Галущенко подтвердил важность вопроса развития водородной энергетики, а в этом контексте и перспективы использования инфраструктуры газотранспортной системы Украины. Стороны определили возможности дальнейшей реализации проектов трансформации угольных регионов, развития водородной энергетики, повышения энергоэффективности и декарбонизации.
Глава Минэнерго подчеркнул, что Германия является одним из ключевых надежных партнеров Украины. Министр поблагодарил за поддержку Украины на пути реформирования энергетического сектора, в частности, за весомый вклад в создание и работу Фонда энергоэффективности и сотрудничество в проектах по повышению энергоэффективности, внедрения проектов возобновляемой энергетики.
Также стороны обсудили процесс синхронизации объединенной энергосистемы Украины с европейской энергосистемой ENTSO-E.
"Синхронизация с европейской энергосистемой - это то, что мы реализуем в ближайшем будущем. Инициированное Минэнерго решение о запрете импорта электроэнергии из РФ и Беларуси является одним из шагов для ускорения этой интеграции", - сказал Г.Галущенко.