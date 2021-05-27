Зеленая энергетика не должна подвергаться политическим рискам - Гриб

В 2020 году в украинскую отрасль ВИЭ было инвестировано 1,28 млрд евро. Это привело к росту суммарных зеленых мощностей на 22%. По темпам роста украинская чистая энергетика находится среди мировых лидеров. Чтобы сохранить этот тренд государство должно позаботиться о том, чтобы зеленые проекты не сталкивались с искусственными административными барьерами и не подвергались политическим рискам, считает народный депутат Виктория Гриб.
Глава Госэнергоэффективности заявил, что в условиях глобальной декарбонизации развитие отрасли ВИЭ становится одним из основных инструментов структурной реформы экономики. По прогнозу Европейской экономической комиссии, в недалеком будущем Украина может производить 5,5 млрд кубометров зеленого водорода в год.
"Как видно, европейцы уже все посчитали за нас. Почему? Потому что им это выгодно. Они прагматично оценили наш географический потенциал, учли транспортные возможности украинской ГТС, и пришли к выводу, что Украина может быть стратегическим партнером ЕС в создании отрасли будущего – водородной энергетики", - отмечает В.Гриб.
Вместе с тем В.Гриб подчеркнула, что Украина оказалась не готова к такому партнерству: "Во-первых, мы сами не понимаем собственный потенциал. Мешает узость стратегического мышления, помноженная на порой откровенную некомпетентность чиновников высокого уровня. Во-вторых, мы уже второй год активно пилим ветку, на которой находится наше будущее – зеленая энергетика. Вопреки взятым на себя обязательствам, правительство не желает погасить долг в 18 млрд грн перед компаниями-производителями зеленой э/э".
Нардеп отмечает, что уничтожая собственными руками зеленую энергетику, украинская власть тем самым лишает страну шансов на партнерство с ЕС в области развития водородной энергетики, поскольку зеленый водород производится исключительно с использованием зеленой э/э.
"И чтобы расставить все точки над "и", наше правительство заявило, что всерьез думает над введением акциза на зеленую э/э. Запланированная ставка акциза составляет 40% себестоимости электроэнергии. Это не что иное, как гимн глупости и некомпетентности власти", - сказала В.Гриб.
"Если кто-то не понимает, какой исторический шанс дает ЕС Украине, он должен отойти в сторону и уступить место руководителям, понимающим современные тенденции развития энергетической отрасли и место, которое может занять Украина в будущем глобальном зеленом раскладе", - резюмировала народный депутат.