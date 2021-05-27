Украина может стать экспортером электроэнергии – министр

У Украины есть все возможности стать экспортером электроэнергии. Министерство энергетики активно работает над стимулами для развития этих направлений. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в Facebook.
По его словам, чтобы достичь такой цели, Украина должна развивать собственные мощности.
"Это касается не только достройки двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, но и развития генерации на основе ВИЭ, высокоманевровой генерации и систем накопления энергии. Министерство активно работает над стимулами для развития этих направлений. Это отвечает и потребностям Украины, и нашим международным климатическим обязательствам", - написал Г.Галущенко.
Напомним, 15 февраля, Хмельницкая АЭС подключила к энергосети второй блок после завершения ремонта.
Г. Галущенко приветствовал решение о запрете импорта электроэнергии в Украину со стороны Российской Федерации и Республики Беларусь. Он подчеркнул, что этот шаг нужно было бы сделать в любом случае для интеграции с энергосистемой Европы.