Крупный бизнес считает Днепр одним из лучших регионов для инвестиций Днепр сегодня является одним из лучших регионов для инвестирования. Такое мнение высказал первый заместитель генерального директора трубно-колесной компании "Интерпайп" Денис Морозов во время панельной дискуссии UkraineInvest Talks: Dnipro.



Д.Морозов выразил уверенность, что Днепр сегодня является инженерной столицей Украины. "Здесь хорошо развита ж/д инфраструктура, область географически близка к морским портам, развита и сейчас активно обновляется сеть автомагистралей. Что важно для промышленных производств, Днепр – город с сильной инженерной базой, с квалифицированными инженерными кадрами", - сказал он.



Топ-менеджер также подчеркнул, что R&D-центр "Интерпайпа" расположен в Днепре. "И именно наши днепровские инженеры спроектировали один из наших самых сложных продуктов – премиальное резьбовое соединение. Кроме "Интерпайпа" всего три компании в мире могут производить такой продукт", - отметил Д.Морозов.



Заместитель гендиректора компании рассказал, что на сегодняшний день инвестиционный портфель "Интерпайпа" составляет 100 млн долл: "Мы продолжаем наращивать производство и экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. Для этого компания реализует такие инвестпроекты, как строительство нового цеха по производству колесных пар, модернизация термоотдела, установка нарезных линий. Все новые проекты строятся с учетом требований европейского экологического законодательства".



"Наряду с инвестициями в производство, совместно с городом, в 2020 году мы начали реализацию проекта по возвращению интереса к инженерным специальностям. На сегодня открыто несколько лабораторий мехатроники в школах Левого Берега, параллельно мы реконструируем кабинеты трудов. Совместными усилиями с мэрией мы вернем интерес к инженерии и создадим мощный инженерный хаб на Левом Берегу Днепра", - рассказал Д.Морозов.



В свою очередь основатель и собственник корпорации "Биосфера" Андрей Здесенко выразил уверенность, что Днепропетровский регион и город Днепр обладают огромным потенциалом с точки зрения развития. "У нас очень хорошая университетская база, у нас есть ряд больших предприятий, которые воспитали плеяду технических специалистов. Мы можем нашу продукцию сделать успешным за территорией Украины. Но для этого нужны современные технологии, золотые мозги и руки, логистические возможности и наш регион ими обладает", - сказал он, отметив, что развитие региона сдерживается отсутствием в Днепре современного аэропорта.



А.Здесенко рассказал, что, несмотря на пандемию компания "Биосфера" в текущем году реализовывает ряд крупных проектов. В частности он сообщил, что компания открыла современное производство подгузников, заканчивает строительство нового логистического комплекса на 8,5 тыс. кв. м, который будет введен в строй через месяц. Кроме того компания строит инновационный завод по производству нетканого полотна для влажных салфеток, стоимостью 21 млн евро.



В то же время он отметил, что "Биосфера" как и многие другие украинские производители, конкурирует не только на отечественном, но и на зарубежных рынках. "И нам как стране нужны конкурентные условия по сравнению с той же Польшей или Эстонией где на сегодняшний момент существуют и налоговые льготы и преференции в виде налога на выведенный капитал. Это позволяет получить серьезный драйвер для развития", - уверен А.Здесенко.



Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский также обратил внимание на потенциал Днепра и области. "Это огромный промышленный регион с прекрасными людьми где неограниченные возможности У меня нет никаких сомнений, что инвесторы смотрят на него с интересом. Я буду заниматься аэропортом, пока мы этот проект не запустим. Это лакмусовая бумажка, что если мы за что то беремся, то делаем", - сказал он.



МинПром



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