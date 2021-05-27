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Госгеонедр решила проверить все неработающие лицензии

27.05.21 15:38 , Интерфакс Украина
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Государственная служба геологии и недр Украины начинает внеплановые проверки на объектах, специальные разрешения на которые получены вне аукциона и где не осуществляется добыча.

Согласно обнародованному на сайте службы перечню, пока речь идет о 144 лицензиях, более трети из них – углеводородные.

Проверка осуществляется по поручению премьер-министра Украины от 14 мая 2021 года и указа президента №122/2021 от 25 марта, которым введено решение СНБОУ о проведении публичного аудита лицензий на недропользование.

"Государство должно обеспечить действенный контроль, усилить борьбу с незаконной добычей, защищая национальные интересы", - отметил глава службы Роман Опимах.

Ранее он анонсировал проверку в 2021 году около трети всех спецразрешений на недропользование. При этом в 2020 году было проверено каждое шестое спецразрешение, по результатам проверок остановлено 162 из них, 280 – подано на аннулирование.

По состоянию на первый квартал 2021 года в Украине действовало почти 3 тыс. спецразрешений. По результатам предыдущего года объем ренты за пользование недрами составил 29 млрд грн, 3 млрд грн из которых были направлены в местные бюджеты.

Вместе с тем Р.Опимах указал, что 14% залицензированных участков находятся на неподконтрольной территории, треть – в пользовании компаний госсобственности или коммунальных предприятий.

Как сообщалось, Госгеонедр в соответствии с введенным в марте президентом страны решением СНБО аннулировала специальные разрешения на недропользование (все – нефтегазовые площади) 19 компаниям. СНБО также приняло решение о проведении публичного аудита всех лицензий на недропользование с 1994 года.

МинПром

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