ЕС в рамках санкций против властей Беларуси может наложить запрет на транзит газа Европейский Cоюз в рамках нового пакета санкций против властей Беларуси может наложить запрет на экспорт калия и транзит газа. Такие действия ЕС планирует ввести в ответ на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске. Об этом агентству AFP заявил верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Джозеп Боррель.



"ЕС может нацелиться на ключевой экспорт из Беларуси, включая калийные удобрения и газ, который транзитирует страна, в ответ на принудительную посадку самолета Ryanair", - пишет агентство со ссылкой на слова Дж.Борреля.



Он считает, что санкции должны быть такими, чтобы их почувствовал Лукашенко.



"Мы действительно должны принять меры, которые почувствует Лукашенко", - сказал Дж.Боррель, отметив, что "угон самолета для задержки пассажира... требует решительной реакции".



Напомним, Евросоюз планирует ввести новые санкции против Беларуси из-за вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске. Санкции могут коснуться нефтяной сферы и сектора нефтепродуктов.



Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее заявил, что новые санкции планируют ввести не только против отдельных лиц, но и против государственных структур, близких к власти Беларуси, "чтобы помешать им перемещаться в Европу, приходить в Европу, вести бизнес в Европе".



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