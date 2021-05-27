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ЕС в рамках санкций против властей Беларуси может наложить запрет на транзит газа

27.05.21 14:32 , РБК Украина
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Европейский Cоюз в рамках нового пакета санкций против властей Беларуси может наложить запрет на экспорт калия и транзит газа. Такие действия ЕС планирует ввести в ответ на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске. Об этом агентству AFP заявил верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Джозеп Боррель.

"ЕС может нацелиться на ключевой экспорт из Беларуси, включая калийные удобрения и газ, который транзитирует страна, в ответ на принудительную посадку самолета Ryanair", - пишет агентство со ссылкой на слова Дж.Борреля.

Он считает, что санкции должны быть такими, чтобы их почувствовал Лукашенко.

"Мы действительно должны принять меры, которые почувствует Лукашенко", - сказал Дж.Боррель, отметив, что "угон самолета для задержки пассажира... требует решительной реакции".

Напомним, Евросоюз планирует ввести новые санкции против Беларуси из-за вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске. Санкции могут коснуться нефтяной сферы и сектора нефтепродуктов.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее заявил, что новые санкции планируют ввести не только против отдельных лиц, но и против государственных структур, близких к власти Беларуси, "чтобы помешать им перемещаться в Европу, приходить в Европу, вести бизнес в Европе".

МинПром

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