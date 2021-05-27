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Цены на сталь и железную руду в Китае упали после того как их назвали ненормальными

27.05.21 14:15 , МеталлТорг ру
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Как сообщает агентство Reuters, цены на сталь и железную руду в Китае упали в среду 26 мая после того, как Шанхайская фьючерсная биржа пообещала изучить "ненормальные сделки", опираясь на предыдущие попытки правительства сдержать товарную инфляцию с помощью предупреждений.

Фьючерсы на стальную арматуру в Шанхае снизились на 6%, до 4667 юаней (729,79 долл.) за тонну после того, как ранее достигла отметки в 4661 юаней, самого низкого уровня с 24 марта.

Горячекатаный рулон упал на 5,4%, до 5017 юаней за тонну после двухмесячного минимума в 5011 юаней.

Распродажа усилилась во время послеобеденных торгов, что привело к снижению цен на сталеплавильные ингредиенты после того, как председатель Шанхайской фьючерсной биржи Цзян Янь заявил на форуме, что биржа будет "внимательно отслеживать изменения рынка, энергично расследовать аномальные сделки".

Железная руда на Далянской товарной бирже упала на 6,1%, до 994,50 юаня за тонну, что чуть выше дневного минимума в 992 юаня, самого низкого уровня с 12 апреля.

На Сингапурской бирже цена на железную руду упала на 5,7%, до 166,75 долл. за тонну. Торги начались, когда рынки уже находились под давлением из-за опасений по поводу муссонных дождей на юге Китая и палящей температуры на севере, замедляющей строительную деятельность, что могло снизить спрос. для арматуры и железной руды.

"Мы не исключаем возможности (развертывания дальнейшей) регуляторной политики", - заявили аналитики Huatai после того, как Китай пообещал усилить контроль над ценами на ключевые материалы, включая железную руду, в рамках пятилетнего плана.

МинПром

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