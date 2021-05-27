Как сообщает RTI News, немецкая Salzgitter AG сделала важный шаг в производстве низкоуглеродистой стали, начав строительство своего сталеплавильного проекта μDRAL в Германии.
μDRAL - это демонстрационная установка, которая будет производить железо прямого восстановления (DRI), при этом установка является первой спроектированной для гибкой работы с природным газом и водородом.
13,6 млн евро (16 млн долл) было инвестировано в завод при поддержке Федерального министерства окружающей среды Германии с долей финансирования 40%.
Ожидается, что производство начнется в первой половине 2022 г.Новая установка прямого восстановления является следующим шагом к реализации SALCOS с переходом в сталеплавильном производстве Salzgitter AG на водородные процессы, которые, как ожидается, будут завершены в несколько этапов к 2050 году.
Профессор Хайнц Йорг Фурманн, председатель исполнительного совета Salgitter AG, сказал: "Со строительством первой установки прямого восстановления, гибко работающей как на природном газе, так и на водороде, Salzgitter Group укрепляет свои позиции в качестве пионера в области декарбонизации сталелитейной промышленности".