Принятие закона о локализации станет важным стимулом для инвестиций – мэр Днепра Верховной Раде необходимо принять законопроект №3739, предусматривающий обязательное участие украинских предприятий в производстве комплектующих для зарубежной машиностроительной продукции, которая закупается за деньги украинского бюджета или госкомпаний. Об этом в четверг, 27 мая, заявил мэр Днепра Борис Филатов, выступая на открытии форума UkraineInvestTalks: Dnipro (UA).



"Мы должны развивать собственное производство, а не тратить государственные деньги на импорт. Нужен законопроект о закреплении условий по местной составляющей при закупках машиностроительной продукции", - подчеркнул он.



Речь идет не только о производстве троллейбусов и трамваев, но и о железнодорожном машиностроении, космическом секторе и ЖКХ, уточнил мэр Днепра. "Это будет важным стимулом для инвестиций в реальный сектор экономики", - сказал он.



Филатов также выразил убежденность, что такие предприятия Днепра, как объединение "Южмаш", агрегатный завод и конструкторское бюро "Южное" должны получить государственный оборонный заказ. "Думаю, все понимают – почему это важно для страны, у которой идет война", - заявил мэр.



По его словам, для развития космической промышленности нужны долгосрочные госпрограммы развития. "Это новые возможности не только для этих легендарных предприятий, но и для частных разработчиков космической техники – таких, как "Ноосфера", - отметил Филатов.



Напомним, 21 июля 2020 г. ВР приняла в первом чтении законопроект №3739 о локализации промышленного производства при закупках зарубежного оборудования для госкомпаний и госучреждений.



По мнению представителей промышленных предприятий, окончательное принятие документа относительно обязательного производства в Украине части закупаемой за рубежом машиностроительной продукции даст импульс привлечению масштабных инвестиций в национальную экономику.



МинПром



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