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Нужно строить вагоны в Украине, а не покупать их в России – Магомедов

27.05.21 11:58
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Однако последствия массового ввоза б/у российских вагонов оказались разрушительными для украинской экономики. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.

Он отметил, что за последние несколько лет из России было импортировано порядка 20 тыс списанных грузовых вагонов, поскольку провести модернизацию таких вагонов и тем самым продлить срок их эксплуатации дешевле, чем покупать новые.

"Основной удар приняла на себя отечественная вагоностроительная отрасль. За указанный период производство грузовых вагонов в Украине упало на 300% (!). Только в период 2019-2020 гг мы потеряли 5 вагоностроительных предприятий. При этом речь идет о потере производств продукции с высокой добавленной стоимостью и высоким содержанием стали. Последний фактор очень важен для развития украинской металлургии", - отмечает нардеп.

Он напомнил, что в марте 2020 года Мининфраструктуры анонсировало Программу обновления грузового подвижного состава. Документ предусматривал ежегодный вывод из эксплуатации 12-15 тыс старых вагонов с одновременным замещением их новыми. При этом планировалось, что четверть нового вагонного парка составят инновационные вагоны.

По мнению М.Магомедова, реализация указанной программы была выгодна и государству, и бизнесу. Дополнительные поступления в бюджеты всех уровней от ее реализации могли составить более 31 млрд грн. Прирост ВВП - 2,3%, а с учетом мультипликационного эффекта – 8%. Кроме того, в вагоностроительной отрасли могло быть создано 15 тыс новых рабочих мест, а в смежных отраслях - более 30 тыс.

"Мы часто критикуем власть и отдельных руководящих чиновников за неэффективные решения. Программа обновления вагонного парка – решение правильное во всех отношениях. Оно поможет ускорить рост национальной экономики и расширит внутренний спрос на продукцию целого ряда отраслей. Но прогнозов и оценок мало, нужно переходить от слов к делу. Призываю правительство принять и запустить Программу в работу. От этого зависит, как скоро украинская промышленность преодолеет кризис и выйдет на устойчивый путь долгосрочного роста", - резюмировал народный депутат.

МинПром

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