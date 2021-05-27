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Индийские трубники просят ввести запрет на экспорт стальной продукции

27.05.21 12:15 , Металлоснабжение и сбыт
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Индийская ассоциация производителей труб IPMA обратилось с письмом в национальное Министерство металлургической промышленности, в котором призвала наложить временный запрет на экспорт стальной продукции из страны, чтобы металл перестал уходить на внешние рынки, а цены на него перестали подниматься.

Как заявляет IPMA, за последние десять месяцев стоимость листового проката в Индии поднялась более чем на 60%, а на качественные марки стали, используемые для изготовления труб для нефтегазовой отрасли, — в 2-2,25 раза. На рынке возник дефицит стальной продукции.

В письме также указывается, что меткомбинаты пересматривают цены на прокат каждые несколько дней и ограничивают объемы внутренних поставок. Это наносит наибольший ущерб малому и среднему бизнесу. Несколько производителей сварных труб в Индии были вынуждены сократить или даже свернуть выпуск.

Повышение цен на прокат, как утверждает IPMA, может привести к замедлению или остановке трубопроводных и инфраструктурных проектов, продвигаемых государством. Поэтому надо принять срочные меры по снижению стоимости стальной продукции.

МинПром

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