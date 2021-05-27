Usiminas передумала останавливать печь на фоне роста спроса на прокат Бразильская компания Usiminas сообщила, что откладывает запланированный капитальный ремонт доменной печи на металлургическом комбинате Ipatinga на десять месяцев, до середины 2023 г. Причинами задержки компания называет последствия эпидемии коронавируса и стабильные операционные показатели.



Рынок стали в Бразилии в последнее время действительно находится на подъеме благодаря посткризисному восстановлению. По данным национального института стали Aco Brasil, в марте видимое потребление стальной продукции в стране достигло 2,43 млн т, что стало максимальным показателем с 2014 г.



В апреле спрос несколько уменьшился до 2,23 млн т, но это почти вдвое превысило уровень того же месяца годичной давности за счет эффекта низкой базы. При этом в наибольшей степени выросло потребление листового проката, который и производит Usiminas.



Компания также сообщила, что из-за снижения курса национальной валюты по отношению к доллару и увеличение затрат на материалы и услуги снизит капиталовложения на модернизацию до 2,09 млрд. реалов (380 млн долл.). Ранее Usiminas подписала контракт с итальянским поставщиком оборудования Danieli Corus на замену конвертера № 2 на меткомбинате Ipatinga.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



