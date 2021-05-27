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Чилийская Cochilco прогнозирует дефицит на рынке меди

27.05.21 11:35 , Металлоснабжение и сбыт
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Чилийская государственная комиссия по меди (Cochilco) пересмотрела свои ценовые прогнозы на 2021-2022 гг. под влиянием ожидаемого дефицита на мировом рынке этого металла.

Как сейчас сообщает Cochilco, в 2021 г. средний уровень цен на медь на мировом рынке составит 4,30 долл. за фунт (9477 долл. за т), а спрос на рафинированную медь превысит предложение на 145 тыс. т. На 2022 г. прогнозируется избыток в размере 46 тыс. т и снижение среднегодовой цены до 3,95 за фунт (8706 долл. за т).

По словам исполнительного вице-президента Cochilco Марко Ривероса, в 2021 г. видимое потребление рафинированной меди увеличится на 3,4% по сравнению с прошлым годом до 24,2 млн т, а в 2022 г. прибавит еще 3,8% и достигнет 25,1 млн т.

В то же время, производство меди в концентрате составит в текущем году около 21,0 млн. т, что только на 2% превысит показатель прошлого года. Сейчас на мировом рынке уже ощущается острый дефицит этого сырья.

Согласно прогнозу Cochilco добыча меди в Чили в 2021 г. увеличится на 1,8% по сравнению с прошлым годом до 5,8 млн т. Однако есть риск снижения этого показателя. В парламенте страны рассматривается законопроект о резком повышении роялти за добычу меди, что, по мнению комментаторов, может привести к сокращению инвестиций в отрасли. За аналогичные действия выступает и один из кандидатов на предстоящих 6 июня президентских выборов в Перу.

Крупнейшая чилийская медная компания Codelco подвергает критике еще один законопроект местных парламентариев, ограничивающих добычу полезных ископаемых вблизи от высокогорных ледников. Компания предупреждает, что принятие этого нормативного акта в его нынешнем виде потребует безоговорочного закрытия трех ее рудников Andina, El Teniente и Salvador, на долю которых приходится около 40% ее производства.

МинПром

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